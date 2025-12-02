In Magdeburg biegt der Fahrer eines Krankentransportes ab - dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Bei dem schweren Unfall stirbt ein 89-Jähriger.

Magdeburg - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Magdeburg ist ein 89-jähriger Insasse eines Krankentransportes gestorben. Das Fahrzeug sei beim Abbiegen mit der Straßenbahn kollidiert, heißt es in einer Polizeimitteilung. Der Mann wurde demnach zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Der 26-jährige Fahrer des Krankentransportes wurde laut Polizeiangaben hingegen nicht verletzt. Auch in der Straßenbahn gab es nach aktuellem Kenntnisstand keine Verletzten. Bei der Ermittlung des Unfallhergangs sei auch eine Drohne zum Einsatz gekommen. Die Sperrungen an der Unfallstelle seien mittlerweile wieder aufgehoben worden.