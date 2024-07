Streetart-Festival Ibug gastiert in diesem Jahr in Riesa

Das Streetart-Festival gastiert in diesem Jahr in Riesa. (Foto: Archiv)

Riesa - Das Streetart-Festival Ibug gastiert in diesem Jahr in Riesa. In den ehemaligen Muskator-Werken gestalten ab dem 9. August Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt Graffiti, Installationen, Skulpturen oder Multimediakunst. Das Festivalgelände öffnet an zwei Wochenenden - vom 30. August bis 1. September sowie vom 6. bis 9. September. Der Vorverkauf habe begonnen, teilten die Veranstalter am Montag mit. Zudem laufe noch ein Crowdfunding zur Finanzierung von Materialien und es würden Helfer für den Auf- und Abbau gesucht.

Das Ibug-Festival wird zum 19. Mal veranstaltet. Es verwandelt Industriebrachen in temporäre Kunstausstellungen. Voriges Jahr machte das Festival in Leipzig Station - und erreichte mit knapp 20 000 Besucherinnen und Besuchern einen Rekord.