Mitten in der Nacht ruft eine Frau um Hilfe, als ihr Bekannter ausrastet. Warum der Einsatz für einen Polizisten schmerzhaft endete und was mit dem Festgenommenen geschah.

Eine Frau in Neuruppin flüchtet nach einem Streit auf die Straße und ruft um Hilfe. (Symbolbild)

Neuruppin - Nach einer lautstarken Auseinandersetzung am späten Heiligabend hat die Polizei im Kreis Ostprignitz-Ruppin einen 30 Jahre alten Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten gegen 23.15 Uhr mehrere Anwohner in Neuruppin einen Streit zwischen dem Mann und seiner 22 Jahre alten Bekannten.

Die Frau hatte sich den Angaben zufolge nach dem Streit aus einer Wohnung nach draußen geflüchtet und um Hilfe gerufen. Ein weiteres Pärchen griff ein, woraufhin der 30-Jährige auch einen der Helfer attackierte. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann den Angaben nach aggressiv und unkooperativ und griff die Beamten mit Fäusten an. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Der mit 1,44 Promille alkoholisierte Beschuldigte befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde vom Rettungsdienst auf eine geschlossene psychiatrische Station gebracht.