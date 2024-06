Bremen - Unbekannte Täter sollen einen 27-Jährigen in Bremen mit einem Schuss in den Fuß verletzt haben. Am Samstagabend sei der Mann in der Bremer Neustadt in einen Streit mit zwei Männern geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Diese waren mit ihm in einer Straßenbahn der Linie 1 unterwegs. Auf der Straße forderten sie dann Zigaretten und versuchten, sein Portemonnaie zu stehlen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem der Männer. Der andere Unbekannte zog schließlich eine Pistole und schoss dem 27-Jährigen in den Fuß - das Opfer musste operiert werden. Die beiden Männer flüchteten.

Zeugen beschrieben den Schützen als 25- bis 30-jährigen Mann, der 1,85 Meter groß sein und schwarze, längere Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben soll. Der andere Mann wurde von Zeugen ebenfalls als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß geschätzt. Beide sollen mit dem Verletzten in nichtdeutscher Sprache gestritten haben.