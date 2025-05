In Friesland läuft der Besuch eines Indoor-Spielparks zweier Schulklassen aus dem Ruder: Ein Junge aus Essen soll andere Kinder geschlagen haben. Der Streit ist so heftig, dass die Polizei anrückt.

Streit auf Klassenfahrt in Friesland eskaliert

Ein 13-Jähriger soll andere Kinder auf einer Klassenfahrt in Friesland geschlagen haben. (Symbolbild)

Wangerland - Auf einer Klassenfahrt in Friesland ist ein Streit unter Schulkindern in einem Indoor-Spielpark eskaliert. Dabei habe sich zunächst ein 13-Jähriger aus Essen beim Anstehen in einer Warteschlange mit einem anderen Kind gestritten, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er drei andere Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren mit Fäusten geschlagen, eines der Kinder sei dabei leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge handelte es sich um Schulklassen aus Essen und Berlin.

Eine Lehrkraft schritt nach Angaben der Polizei umgehend ein und konnte den 13-Jährigen festhalten. Kurz darauf habe sich der Junge aber wieder befreit und erneut eines der anderen Kinder geschlagen. Zeugen alarmierten am Dienstagabend die Polizei.

Eltern holen 13-Jährigen ab

Der Polizei zufolge gehörten die Kinder zu zwei verschiedenen Schulgruppen aus Essen und Berlin, die in einer Ferienanlage in der Gemeinde Wangerland auf Klassenfahrt waren. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung auf. Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland aber nicht strafmündig. Der 13-Jährige erhielt ein Hausverbot und wurde von seinen Eltern abgeholt.