Nach einem Streit in Berlin-Pankow ist eine 63-Jährige auf einem Parkplatz angefahren und verletzt worden.

Berlin - Ein Paar hat nach einem Streit in Berlin-Pankow eine Frau angefahren. Die 63-Jährige kam den Angaben der Polizei zufolge am Mittwochabend mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die 34 Jahre alte Begleiterin des 49-jährigen Mannes wurde nach dem Vorfall in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Auslöser war eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann, seiner Begleiterin und einem Lokalmitarbeiter am Prenzlauer Berg. Diese verlagerte sich auf einen angrenzenden Parkplatz. Worum es genau ging, ist nicht bekannt.

Die Frau sei dann auf den Wagen einer unbeteiligten 63-Jährigen gesprungen und habe diese am Wegfahren gehindert, hieß es. Nachdem die Seniorin ausgestiegen war, fuhr das Paar diese um. Der Lokalmitarbeiter hatte noch zur Seite springen können, als er der Frau helfen wollte und ebenfalls attackiert wurde.