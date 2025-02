Die Auseinandersetzung begann in einer Bar - doch wirklich gefährlich wurde sie auf der Straße. Mehr Personen kamen hinzu, Messer wurden gezückt.

Streit eskaliert in Neukölln - auch Messer im Einsatz

In Berlin-Neukölln ist in der Nacht ein Streit eskaliert. (Symbolbild)

Berlin - Ein Streit mit mehreren Beteiligten ist in der Nacht in Berlin-Neukölln eskaliert - trotz Messern sind schwere Verletzungen jedoch ausgeblieben. Ein 26- und ein 23-jähriger Mann seien zunächst in einer Bar aneinandergeraten und hätten die Auseinandersetzung den Angaben der Polizei nach schließlich auf den Gehweg verlagert. Dort sei der 35-jährige Bruder des 26-Jährigen hinzugekommen, schließlich rief auch der 23-Jährige weitere Personen aus einer benachbarten Bar hinzu.

Der Streit eskalierte und es kam zu einer Schlägerei, bei der auch Messer gezückt worden seien, wie ein Sprecher der Polizei weiter mitteilte. Die Besatzung eines Streifenwagens bemerkte die Menge und forderte Unterstützung an. Die drei Hauptbeteiligten, der 26-, 23- und 35-Jährige, seien allesamt festgenommen worden - die anderen Beteiligten hingegen flohen.

Trotz der Messer sei es in dem Geschehen lediglich zu leichten Verletzungen gekommen. Die Betroffenen wurden ambulant behandelt.

Die genauen Hintergründe der Tat sowie die konkrete Zahl der Beteiligten sind bislang unklar.