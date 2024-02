Gotha - Ein 40-Jähriger ist in Gotha von drei Männern mit Schlagstöcken angegriffen und leicht verletzt worden. Die zum Teil vermummten Schläger gingen am Freitag auf dem Coburger Platz auf den Mann los, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein. Als der Angegriffene um Hilfe rief, flüchteten die Männer in die Innenstadt. Die Polizei konnte eigenen Angaben zufolge bereits einen der mutmaßlichen Täter identifizieren. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.