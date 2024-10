In Niederschöneweide gab es einen Polizeieinsatz wegen einer großen Schlägerei. (Symbolbild)

Berlin - Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist in Berlin-Niederschöneweide eskaliert und hat zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Die Beteiligten attackierten sich zunächst mit Faustschlägen und Tritten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Später prügelten die Kontrahenten mit Gehhilfen, Lenkstangen und Kinderrollern aufeinander ein. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Etwa 100 Menschen versammelten sich laut Polizei am Montagabend am Ort des Geschehens. Nicht alle seien jedoch an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen, hieß es von der Polizei. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.

Alarmierte Polizisten trennten die Kontrahenten und sprachen Platzverweise aus, wie es hieß. Auch eine Einsatzhundertschaft sei vor Ort gewesen. Laut Polizei wird unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Was zu dem Streit führte, war zunächst unklar.