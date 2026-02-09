Nach einem Streit in Calbe landet eine Frau schwer verletzt im Krankenhaus. Die mutmaßliche Angreiferin wird festgenommen. Die Behörden ermitteln wegen Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

Calbe (Saale) - Eine Frau ist bei einer Auseinandersetzung mit einer anderen Frau in Calbe (Salzlandkreis) schwer verletzt worden. Die 41-Jährige wurde am Samstag in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die 44-jährige mutmaßliche Täterin wurde festgenommen. Ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen sie. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen laufen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die 41-Jährige in der Wohnung der 44-Jährigen attackiert. Die Frau konnte flüchten und bat einen Zeugen um Hilfe. Alarmierte Einsatzkräfte trafen die 44-Jährige in der Wohnung an und nahmen sie fest. Die 41-Jährige konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.