Berlin - Einem 23-Jährigen ist in Berlin-Kreuzberg in den Rumpf gestochen worden. Der junge Mann kam mit der Stich- und mehreren Schnittverletzungen am Kopf und an den Armen am Montagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei es zuvor zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 23-Jährigen und einem Unbekannten gekommen. Dabei soll der Unbekannte den Mann verletzt haben und danach geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.