Am Ende einer Taxifahrt kommt es zu einem Streit über die Bezahlung. Der Fahrgast muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Streit in Taxi - Fahrgast soll Hitlergruß gezeigt haben

Ein Taxi-Fahrgast hat laut Polizei in Schkeuditz eine verfassungsfeindliche Geste gezeigt (Symbolbild).

Schkeuditz - Bei einem Streit am Ende einer Taxifahrt soll ein 43-jähriger Fahrgast in Schkeuditz den Hitlergruß gezeigt und den Fahrer verletzt haben. Die Männer stritten sich am Samstagmorgen über die Bezahlung der Fahrt, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es demnach auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Zwei eingesetzte Funkstreifen der Polizei nahmen eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Körperverletzung auf. Sie stellten beim Tatverdächtigen einen Alkoholwert von 2,56 Promille fest. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt, musste aber nicht behandelt werden.