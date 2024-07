In der Gemeinde Am Großen Bruch eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Einer erleidet dabei schwerste Verletzungen.

Magdeburg - Zwei Männer haben sich in der Gemeinde Am Großen Bruch (Landkreis Börde) bei einem Streit gegenseitig mit Messern attackiert. Einer der Männer, ein 41-Jähriger, erlitt bei der Auseinandersetzung am Donnerstagabend mehrere lebensbedrohliche Stichverletzungen und kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Sein 43 Jahre alter mutmaßlicher Kontrahent wurde am Tatort im Ortsteil Neuwegersleben vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich beide Männer. Das Motiv sei mit hoher Wahrscheinlichkeit im persönlichen Umfeld zu suchen, hieß es.