Berlin - Bei einem Streit um zu laute Musik in einer S-Bahn in Berlin sind ein Vater und sein Sohn verletzt worden. Vier Unbekannte sollen den 70-Jährigen und den 48-jährigen Sohn am Samstagabend am S-Bahnhof Mexikoplatz in Zehlendorf angegriffen haben, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Sie sollen die beiden mit Faustschlägen verletzt haben. Dann seien sie geflüchtet. Die Gruppe soll in der S-Bahn lautstark Musik gehört haben. Daraufhin hätten die beiden Männer um Ruhe gebeten. Die Bundespolizei ermittelt den Angaben zufolge wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen.