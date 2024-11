Finanznot der Krankenhäuser Streit ums Geld in angeschlagener Klinik in Neuruppin

Wie groß ist die Insolvenzgefahr für die angeschlagene Klinik in Neuruppin im Nordwesten Brandenburgs? Die Geschäftsführung will Gehaltserhöhungen aussetzen. Ärzte treten in den Warnstreik.