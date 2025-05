In einem Schwimmbad in Wolfenbüttel kommt es zu einem Streit. Ein Mitarbeiter wird verletzt.

Wolfenbüttel - Ein Badegast hat einen Mitarbeiter eines Schwimmbads in Wolfenbüttel geschlagen und dabei verletzt. Bei dem Streit sei es um die Verhaltensregeln in dem Bad gegangen, teilte die Polizei am Vormittag mit. Der Angreifer habe den Mitarbeiter mehrfach geschlagen und ihn dadurch leicht verletzt. Erst die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation demnach beruhigen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Donnerstag. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.