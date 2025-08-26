In der Warteschlange vor der Botschaft kommt es zu einer Auseinandersetzung. Polizisten rücken an. Beruhigen können sie einen der Beteiligten nicht. Er soll nun in Haft.

Berlin - Ein Streit zwischen zwei Männern vor der ägyptischen Botschaft in Berlin-Tiergarten hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 29 Jahre alter Ägypter soll in einer Warteschlange vor dem Gebäude einen Landsmann beleidigt und dann geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Der 51-Jährige klagte über Schmerzen am Ohr.

Als Polizisten einschritten, wehrte sich der 29-Jährige demnach heftig. Die Beamten wandten Zwang an und setzten Reizstoffspray ein, hieß es von der Polizei.

Der Mann kam in den Polizeigewahrsam zur Blutentnahme. Auch dort leistete er den Angaben zufolge erheblichen Widerstand. Dabei wurden drei Polizisten so schwer verletzt, dass sie nicht weiter arbeiten konnten. Da aus Sicht der Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr besteht, soll der 29-Jährige in Untersuchungshaft kommen. Darüber muss ein Haftrichter entscheiden.