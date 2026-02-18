Glatte Rampe, starkes Gefälle – dann geht alles schnell: Ein Streufahrzeug versinkt im Hafen von Bremerhaven. Warum der Fahrer Glück im Unglück hatte.

Bremerhaven - Ein Streufahrzeug ist auf einer glatten Rampe ins Rutschen gekommen und in ein Hafenbecken in Bremerhaven gefallen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem etwa 0,2 Grad kalten Wasser befreien, wie die Polizei mitteilte. Der 25-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Mit dem knapp 2,5 Tonnen schweren Trecker wollte der Mann den Anlegebereich bei der Hafenkanalfähre „Columbushopper“ vom Schnee befreien und streuen. Auf einer stark abfallenden, glatten Rampe rutschte das Fahrzeug dann ins Wasser. Einsatzkräfte bargen das Streufahrzeug mit einem Schwimmkran, auch Taucher waren im Einsatz.