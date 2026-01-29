Der Winter lässt nicht locker, in einigen Regionen wird Streusalz knapp. Ein Streusalzlieferant meint: Viele Kommunen haben einen milderen Winter erwartet.

Der Streusalzanbieter Brüning kann weiter liefern - „mit gewissen Lieferzeiten“. Nach Einschätzung des Unternehmens haben viele Kommunen sich auf einen durchschnittlichen Winter eingestellt. (Archivbild)

Bremen - Nach intensiven Einsätzen der Winterdienste und Streusalzknappheit in Teilen Niedersachsens stellt ein Salzlieferant eine deutlich erhöhte Nachfrage fest. In der laufenden Wintersaison liege die ausgelieferte Menge deutlich über dem Vorjahresniveau – und zwar bei mehr als 100 Prozent im Vergleich zur vorangegangenen Saison, teilte die Bremer Brüning Group auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Genaue Zahlen wurden nicht genannt.

Viele Kommunen hätten sich auf einen milderen Winter eingestellt, angesichts der aktuellen Witterung seien „die vorhandenen Vorräte entsprechend schneller aufgebraucht“, stellte das Bremer Unternehmen fest. Brüning beliefert nach eigenen Angaben bundesweit und vereinzelt darüber hinaus Abnehmer wie Kommunen, Winterdienste, Großunternehmen sowie den Garten- und Landschaftsbau.

Streusalzlieferungen „mit gewissen Lieferzeiten“

„Die Marktlage ist angespannt“, sagte eine Unternehmenssprecherin. Viele Kunden hätten sich nur mit geringen Vorräten eingedeckt. „Auch die Produzenten haben ihre Förder- und Lagerkapazitäten an einer üblichen Nachfrage ausgerichtet“, sagte sie. Das zeige sich aber nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Allerdings könne das Unternehmen weiterhin Streusalz liefern - „mit gewissen Lieferzeiten“.

Nach Angaben des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sind die Kommunen „grundsätzlich gut auf den Winter vorbereitet“. Trotz teils angespannter Wetterlage sei es meist gut gelungen, die Straßen schnell zu räumen und für sichere Verkehrsbedingungen zu sorgen, sagte ein Sprecher. „Dies ist der außergewöhnlich hohen Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Winterdienst zu verdanken.“

Städte- und Gemeindebund: vereinzelte Engpässe

Er betonte: „Die Versorgung mit Streusalz funktioniert aufgrund guter Bevorratung und vorausschauend abgeschlossenen Lieferverträgen gut.“ Die Städte und Gemeinden erhielten kontinuierlich Nachschub, vereinzelt auftretende Engpässe seien nicht zu vermeiden. Es gelinge, die Vorräte immer wieder aufzustocken. „Bei kurzfristigen Engpässen weichen die Kommunen temporär auf alternatives Streugut wie etwa Split aus“, sagte er.