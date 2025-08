Strohlager gerät in Brand - Schaden in sechsstelliger Höhe

Ein Strohlager in Bösel gerät in Brand, Ackerschlepper und Anhänger werden zerstört - der Schaden dürfte laut Polizei mindestens sechsstellig sein. (Symbolbild)

Bösel - Beim Brand eines Strohlagers mit landwirtschaftlichen Geräten im Landkreis Cloppenburg ist nach Polizeiangaben ein Schaden in mindestens sechsstelliger Höhe entstanden. Am Montagabend sei das etwa 40 mal 20 Meter große Strohlager aus zunächst unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. In dem Gebäude standen landwirtschaftliche Geräte, etwa Ackerschlepper und Anhänger, die vom Feuer zerstört wurden. Auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage. Die Nachlöscharbeiten sollten nach den Worten einer Sprecherin voraussichtlich bis zum Vormittag andauern.