Ein Kurzschluss sorgt im sächsischen Mittweida in der Nacht für einen mehrstündigen Stromausfall. Was ist bisher bekannt?

Mittweida - Ein Kurzschluss hat in der Region Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) in der Nacht für einen mehrstündigen Stromausfall gesorgt. 2.800 Netzanschlüsse waren in der Region kurz vor Mitternacht vom Strom abgeschnitten, wie die zuständige Netzgesellschaft envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) auf Nachfrage mitteilte. Durch ein Umschalten auf andere Leitungen seien seit kurz nach 5.00 Uhr wieder alle Kunden am Netz.

Die Ursache für den Kurzschluss werde laut enviaM noch ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Zurzeit laufen noch die Reparaturarbeiten.