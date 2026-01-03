Handy fast leer, Heizung kalt – was tun bei Stromausfall? Die Polizei setzt auf Whatsapp, Lautsprecher und Hilfe in den Polizeiwachen.

Berlin - Die Berliner Polizei hat die Bewohner der vom Stromausfall betroffenen Gebiete aufgerufen, sich bei Fragen und in Notfällen jederzeit an die nahegelegenen Wachen zu wenden. Über Whatsapp veröffentlichte sie eine Liste mit den Adressen in den Stadtteilen in Steglitz-Zehlendorf.

Bei Heizungsausfällen sollen Betroffene sich am besten an Freunde oder Verwandte wenden, so die Polizei weiter. Handys solle man sparsam benutzen und für den Abend Taschenlampen und Batterien bereithalten. Über Lautsprecherwagen, die durch die Straßen fahren, gebe es zusätzlich Informationen.