Hunderte Haushalte im Süden der Landeshauptstadt waren am Morgen ohne Strom. Die Energieversorgung ist zwar wieder hergestellt, aber die Suche nach der Ursache läuft weiter.

Stromausfall in Erfurt behoben

Auch der Thüringer Landtag in Erfurt ist scheinbar von dem Stromausfall betroffen. (Archivbild)

Erfurt - Nach einem größeren Stromausfall mit vielen betroffenen Haushalten hat sich die Lage in Erfurt wieder normalisiert. „Die Versorgung ist für alle Kunden wieder hergestellt“, schrieben die Stadtwerke Erfurt am frühen Nachmittag bei X. Bis zu 1.800 Kunden im Süden der Stadt waren von dem Problem seit dem Morgen betroffen gewesen. Zwischenzeitlich hatten die Stadtwerke ein großes Notstromaggregat aufgebaut, was auch weiterhin im Einsatz sei, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Denn nach wie vor sei die Ursache für Störung nicht klar, die Fehlersuche laufe weiter.

Auch der Thüringer Landtag war von dem Stromausfall betroffen, konnte sich aber mit einem eigenen Notstromaggregat behelfen, wie Pressesprecherin Doreen Huth sagte.