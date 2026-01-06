weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Stromversorgung: Stromausfall in Görlitz

Stromversorgung Stromausfall in Görlitz

In der Görlitzer Innenstadt ist am Montagabend in mehreren Straßen der Strom ausgefallen. Die Ursache ist bislang unklar.

Von dpa 06.01.2026, 05:46
In Teilen von Görlitz ist für etwa eine Stunde der Strom ausgefallen. (Symbolbild)
In Teilen von Görlitz ist für etwa eine Stunde der Strom ausgefallen. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Görlitz - In Görlitz ist es am Montagabend zu einem Stromausfall in Teilen der Innenstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Straßen etwa eine Stunde lang ohne Strom. Die örtlichen Stadtwerke übernahmen die Fehlerbehebung und konnten die Versorgung kurze Zeit später wiederherstellen. Wodurch der Stromausfall ausgelöst wurde und wie viele Haushalte betroffen waren, ist derzeit noch unklar.