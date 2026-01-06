Görlitz - In Görlitz ist es am Montagabend zu einem Stromausfall in Teilen der Innenstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Straßen etwa eine Stunde lang ohne Strom. Die örtlichen Stadtwerke übernahmen die Fehlerbehebung und konnten die Versorgung kurze Zeit später wiederherstellen. Wodurch der Stromausfall ausgelöst wurde und wie viele Haushalte betroffen waren, ist derzeit noch unklar.