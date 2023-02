Rheinsberg - In Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) und den umliegenden Dörfern ist in der Nacht auf Freitag der Strom ausgefallen. Aktuell gehe der Stromversorger von Tierfraß in einem Trafohäuschen als Ursache für die Störung aus, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Kurz nach Mitternacht hatten Bürger die Polizei über den Ausfall verständigt. Gegen 2.00 Uhr lief der Strom dann wieder. Wie viele Haushalte von der Störung betroffen waren, war zunächst unklar.