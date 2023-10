Halle (Saale) - Die Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr weniger Strom verbraucht. Wie das Statistische Landesamt in Halle (Saale) am Freitag mitteilte, ging der Stromverbrauch der 1389 befragten Industriebetriebe verglichen mit 2021 um 4,1 Prozent auf 10.251 Millionen Kilowattstunden zurück. Mit 15,4 Prozent am gesamten Energieverbrauch der Industrie war der Strom nach Erdgas und „anderen Mineralprodukten“ drittwichtigster Energieträger. 236 der Betriebe erzeugten selbst zusammen 3308 Millionen Kilowattstunden Strom. Das waren etwa 28,1 Prozent der zur Verfügung stehenden Strommenge von 11 764 Millionen Kilowattstunden.