Potsdam - Die Proteste der Bauern gegen geplante Kürzungen bei Subventionen sind nach Einschätzung von Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU) in Brandenburg „geordnet und friedlich“ gewesen. „Bis auf kleinere Zwischenfälle ist bisher alles gut verlaufen“, sagte Stübgen am Montag auf Anfrage.

In Brandenburg habe es am Montag 171 Versammlungen gegeben, berichtete der Minister. „Rund 100 Autobahnauffahrten wurden blockiert und in Potsdam gab es einen 20 Kilometer langen Korso.“ Für den Dienstag seien weitere Versammlungen angemeldet, berichtete er. „Allerdings in einem weit geringeren Umfang als am heutigen Tag.“

Stübgen äußerte sich auch zu einer möglichen Unterwanderung der Proteste. „Extremisten wie der Rechte Weg oder Teile der AfD versuchen seit einiger Zeit, jede Art von Demonstration zu kapern und für sich selbst zu nutzen“, sagte er. „Wir sollten nicht den Fehler machen und den Extremisten unsere Aufmerksamkeit schenken.“ Der Protest der Bauern sei aber „absolut legitim und nachvollziehbar“.