Studierende haben meist wenige Einnahmen und sind auf günstigen Wohnraum angewiesen. Wie sieht das an Thüringens wichtigstem Uni-Standort aus?

Jena - Studenten in Jena müssen fürs Wohnen deutlich tiefer in die Tasche greifen. In Thüringens wichtigster Uni-Stadt stiegen die Preise binnen eines Jahres um 6,1 Prozent, wie aus dem Studentenwohnreport 2025 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Das lag deutlich über dem bundesweiten Schnitt von 2,3 Prozent Mietsteigerung.

Für eine 30-Quadratmeter-Musterwohnung werden in Jena demnach 466 Euro fällig. Damit lag die Stadt teils deutlich über anderen Uni-Städten im Osten wie Leipzig (442 Euro), Magdeburg (374 Euro) oder Chemnitz (296 Euro). Im bundesweiten Schnitt lagen die Kosten bei 505 Euro.