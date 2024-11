Das Filmstudio Babelsberg in Potsdam gilt als Wiege des deutschen Films. Es ist im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Nun kommt ein Wechsel an der Spitze.

Potsdam - Das weltberühmte Filmstudio Babelsberg bekommt mit Jörg Bachmaier einen neuen Vorstandschef. Der Medienmanager werde zum 18. November die Nachfolge von Andy Weltman übernehmen, teilte die Studio Babelsberg AG mit, die seit 2022 zur Produktionsplattform des US-Anbieters Cinespace Studios gehört.

Bachmaier habe mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung globaler Unternehmen in der Film- und Fernsehindustrie, darunter bei Warner Bros. Entertainment, Endemol, den BBC Studios London und der ZDF Studios GmbH. Damit wird die Spitze des Potsdamer Traditionsstudios wieder deutsch.

Das Studio Babelsberg steht vor großen Herausforderungen. Der monatelange Streik von Drehbuchautoren und Schauspielern in den USA führte 2023 zu einem Verlust des Studio-Konzerns von rund 3,1 Millionen Euro nach einem Gewinn von rund 2,8 Millionen Euro zuvor. In allen Geschäftsbereichen kam es 2023 zu einem starken Einbruch der Aufträge.

Bachmaier soll neue Erfolgsphase einleiten

Die Filmschmiede ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt. In Babelsberg entstanden Filme wie „Metropolis“, „Der blaue Engel“ und „Die Feuerzangenbowle“. Später wurden international erfolgreiche Spielfilme wie „Die Bourne Verschwörung“, „Bridge of Spies“ oder die Serie „Babylon Berlin“ produziert.

Bachmaier soll Studio Babelsberg in eine neue Erfolgsphase führen. „Seine Ernennung fällt in eine entscheidende Zeit, in der wir uns intensiv dafür einsetzen, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Produktionsstandort zu sichern, die Branche neu zu beleben und ein neues Kapitel in der deutschen Film- und Fernsehproduktion aufzuschlagen“, sagte Vorstand Ashley Rice. Cinespace Studios mit Hauptsitz in Chicago ist nach eigenen Angaben einer der größten Studiobetreiber weltweit. Die Gruppe gehört zum Immobilienfonds TPG Real Estate Partners.