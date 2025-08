Zwei Männer filmen im Rathaus Rheinsberg trotz Verbots und weigern sich zu gehen. Für die Einsicht in die Handys ist ein richterlicher Beschluss nötig.

Rheinsberg - Ein Polizeieinsatz hat das Rathaus in Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) stundenlang beschäftigt. Zwei Männer im Alter von 75 und 24 Jahren filmten dort am Dienstag die Mitarbeiter, wie die Polizei mitteilte. Trotz Aufforderungen hörten sie demnach nicht damit auf. Sie sollen sich ebenfalls geweigert haben, das Gebäude zu verlassen und versucht haben, dem Bürgermeister in sein Büro zu folgen. Der RBB berichtete zuvor.

Nachdem sie ihre Handys nicht freiwillig zur Einsicht freigaben, beantragte die Polizei nach eigenen Angaben einen richterlichen Beschluss zur Beschlagnahmung der Geräte. Der Einsatz dauerte demnach rund vier Stunden. Einer der Männer habe zudem zwischenzeitlich über gesundheitliche Probleme geklagt. Ein Rettungswagen wurde demzufolge gerufen, doch vor Ort stellte sich heraus, dass kein medizinischer Eingriff nötig war.

Gegen beide werde wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Kunsturheberrechtsgesetz ermittelt.