Die Meteorologen rechnen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 85 Kilometern pro Stunde im Osten.

Dresden/Magdeburg/Erfurt - Ein Sturmtief zieht über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hinweg. Dabei sind laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) Windgeschwindigkeiten bis zu 85 Kilometer pro Stunde möglich. Besonders im Bergland, wie auf dem Fichtelberg oder dem Brocken, bleibe es bis in die Abendstunden hinein stürmisch, hieß es.

Bei Werten von 11 bis 16 Grad ist es ansonsten wolkenverhangen und regnet gelegentlich. In der Nacht nimmt der Wind dann allmählich ab. Die Werte sinken auf bis zu fünf Grad.

In den nächsten Tagen wird es den Meteorologen zufolge weniger windig, aber es bleibt grau und verregnet. Die Temperaturen steigen leicht an.