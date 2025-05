Der Wetterdienst erwartet in der Region Regen, viel Wind und vereinzelt Gewitter. (Archivbild)

Magdeburg - Ein grauer Tag mit Regen, Wind und teils Gewitter erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor stürmischen Böen in den nördlichen Landesteilen und auf dem Brocken. Den Angaben zufolge sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern möglich.

Tagsüber verdecken viele Wolken den Himmel. Mancherorts regnet es etwas. Ab dem Mittag ziehen von der Altmark bis zur Börde Schauer auf. Vereinzelt gibt es dort auch kurze Gewitter mit Graupel. Die Temperaturen liegen bei maximal 13 bis 15, im Harz bei 9 bis 13 Grad. Zum Abend nehmen Wind und Wolken ab.

Nachts bleibt es meist trocken, nur in der Altmark fallen noch ein paar Schauer. Es kühlt ab auf 5 bis 1 Grad. In Bodennähe rechnen die Wetterexperten mit Frost bis -1 Grad.

Freundlicher wird das Wetter am Freitag. Neben vielen Wolken schaut zeitweise die Sonne raus. Ab dem Mittag kann es vom Harz bis in den Norden einzelne Schauer oder kleine Gewitter geben. Dazu weht eine frische Brise, auf dem Brocken kann es zu stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad an. Im Harz liegen die Höchstwerte bei frischen 7 bis 13 Grad.