Fußball-Bundesliga Stürmer Andrej Ilic wieder im Union-Training

Andrej Ilic meldet sich nach seiner Krankheit zurück. Trotzdem besteht die Trainingsgruppe des Hauptstadt-Clubs am Montag nur aus zehn Feldspielern und einem Torwart - warum?

Von dpa 10.11.2025, 16:58
Andrej Ilic ist zurück im Training des 1. FC Union Berlin. (Archivfoto)
Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin kann im Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli wohl wieder auf Andrej Ilic zählen. Der Angreifer, der das 2:2 gegen den FC Bayern München krankheitsbedingt verpasst hatte, war im Training zum Wochenauftakt dabei. Das Spiel gegen die Hamburger steigt nach der Länderspielpause am 23. November. 

Die Union-Trainingsgruppe bestand allerdings nur aus zehn Feldspielern und einem Torwart. Sieben Kicker sind auf Länderspielreise. Einige Akteure wie die Routiniers Rani Khedira, Christopher Trimmel und Torwart Frederik Rönnow trainierten nur individuell. Zudem mussten Torwart Matheo Raab (erkrankt) und Angreifer Oliver Burke (leicht angeschlagen) passen.