Schauer und teils stürmischer Wind bestimmen den Donnerstag in Sachsen. Besonders im Erzgebirge muss man sich auf kräftige Böen einstellen.

Dresden - In Sachsen wird es heute ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Tag bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf kann es zu Schauern und vereinzelt zu Sturmböen kommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 15 bis 18 Grad, im Bergland 10 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Freitag lässt der Wind zunächst nach, es bleibt jedoch regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad, im Bergland auf 7 bis 2 Grad. Zum Morgen nimmt der Wind wieder zu. Am Freitag sind vor allem im Erzgebirge erneut Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen 9 bis 13, im Bergland 4 bis 9 Grad.