Viel Wind und möglicherweise auch Orkanböen soll ein Sturmtief nach Niedersachsen bringen. Im Süden des Landes macht sich „Joshua“ schon bemerkbar.

Vor allem an der Küste besteht laut dem Wetterdienst die Gefahr von orkanartigen Böen. (Archivbild)

Braunschweig - Mit Sturmtief „Joshua“ soll es in den kommenden Tagen im Nordwesten ungemütlich werden. Zunächst sei das südliche Niedersachsen betroffen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Dort komme es bereits zu Wind mit der Stärke 7, was etwa 60 Kilometern pro Stunde entspreche und im Tagesverlauf zunehmen werde.

Richtig Fahrt soll „Joshua“ laut den Prognosen dann in der Nacht zum Freitag aufnehmen. Im Süden seien dann Windstärken zwischen 8 und 9 möglich, was Geschwindigkeiten zwischen 80 und 90 Kilometern pro Stunde bedeute.

Kräftiger soll der Wind dann am Freitag insbesondere an der Nordseeküste wehen. Dort rechnen Meteorologen mit orkanartigen Böen, möglicherweise auch Orkanböen und Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde (Windstärke 11). Vereinzelt könnte es auch Gewitter geben.