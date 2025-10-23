Der aufziehende Herbststurm wirbelt an der Küste den Fährverkehr durcheinander – ausgerechnet an diesem Wochenende enden die Herbstferien. Worauf Reisende sich nun einstellen müssen.

Emden - Wegen des aufziehenden Sturmtiefs „Joshua“ müssen sich Reisende an der niedersächsischen Nordseeküste auf Einschränkungen im Fährverkehr von und zu einigen ostfriesischen Inseln einstellen. Die Inselgemeinde Langeoog teilte etwa mit, dass am Freitag ganztägig mit Verzögerungen oder gar Fährausfällen zu rechnen sei. „Wir empfehlen Gästen mit dringlichen Terminen, bereits heute eine Fähre für die An- oder Abreise zu nutzen.“ An diesem Wochenende enden in Niedersachsen und Bremen die Herbstferien.

Im Fährverkehr zwischen der Insel Norderney und Norddeich (Landkreis Aurich) fallen am Freitag wegen des erwarteten Unwetters bis voraussichtlich 14.00 Uhr alle Fährverbindungen aus, wie die Reederei Norden-Frisia mitteilte. Am Nachmittag soll der Fährverkehr wieder aufgenommen werden. Auch die Abfahrt zur Nachbarinsel Juist wurde auf Freitagnachmittag verschoben.

Wo es noch Ausfälle im Fährverkehr gibt

Auch weitere Inseln meldeten bereits Verzögerungen und Ausfälle. Auf Spiekeroog entfallen etwa bis Sonntag die Fahrten der Schneefähre „WattnExpress“. Fahrplanänderungen gibt es voraussichtlich bis Samstag dort auch bei den Abfahrten der größeren Passagierfähren.

Für die Insel Wangerooge teilte die Deutsche Bahn (DB), die mit einer Tochterfirma den Schiffsverkehr betreibt, auf ihrer Website mit, dass es von Freitag bis Sonntag zu Fahrplanänderungen komme.

Gestrichen wurden im Fährverkehr zwischen Helgoland und Cuxhaven bereits bis Sonntag alle Abfahrten der Katamaran-Verbindung mit der MS „Nordlicht“. Am Freitag fallen infolge des Unwetters zudem auch die Fährfahrten der „MS Helgoland“ zwischen Insel und Festland aus, wie die Reederei Cassen Eils auf ihrer Website mitteilte.

Wegen des Sturmtiefs „Joshua“ droht insbesondere an der Nordseeküste Unwetter. Dort rechnen Meteorologen mit Orkanböen zwischen 100 und 120 Kilometern pro Stunde. Das entspricht Windstärke 12. Es gelten für Freitag entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes.