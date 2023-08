Suderburg - Bei einem Sturz mit seinem Motorroller auf regennasser Straße ist ein 65-Jähriger in Suderburg (Landkreis Uelzen) ums Leben gekommen. Er sei bisherigen Erkenntnissen zufolge bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag mit dem Kopf auf dem Untergrund aufgeschlagen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe einen Halbschalenhelm getragen, der aber vermutlich verrutscht sei. Der 65-Jährige erlag noch am Unfallort auf einem Verbindungsweg zwischen Suderburg und Holxen seinen schweren Verletzungen. Er sei erst rund 45 Minuten danach von Passanten entdeckt worden, hieß es.