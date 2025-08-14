Der angeschlagene Nationalkeeper steht dem VfB auch im ersten Titel-Duell der neuen Saison nicht zur Verfügung. Ein wichtiger Mittelfeldmann meldet sich hingegen zurück.

Stuttgart - DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart muss auch im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den FC Bayern München auf Nationaltorwart Alexander Nübel verzichten. Der 28-Jährige werde für die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1) ausfallen, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Der zuletzt ebenfalls angeschlagene Angelo Stiller hingegen könne spielen.

Nübel schlägt sich weiter mit Ellenbogenproblemen herum. Er sei „vorsichtig optimistisch“, dass der noch bis 2026 von den Bayern ausgeliehene Keeper in der kommenden Woche wieder voll ins Training einsteigen könne, meinte Hoeneß. Gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister dürfte stattdessen Stuttgarts Ersatztorhüter Fabian Bredlow zwischen den Pfosten stehen.

Mittelfeldspieler Stiller, der zuletzt wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ausfiel, ist hingegen wieder fit. Der 24 Jahre alte Nationalspieler wird im Duell um den ersten Titel der Saison in Stuttgarts Startelf erwartet.