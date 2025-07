Die Profis von Hertha BSC feilen im Trainingslager an ihrer Zweitliga-Form. Derweil arbeiten die Club-Verantwortlichen daran, zwei Schlüsselpositionen zu besetzen. Der Kandidatenkreis schließt sich.

Kitzbühel - Die Suche nach einem zweiten Geschäftsführer entwickelt sich für Fußball-Zweitligist zu einer zähen Angelegenheit. Rund zweieinhalb Wochen vor Saisonstart suchen die Berliner weiter nach einem Nachfolger für Tom Herrich. „Wir lassen uns nicht treiben, wir sind in unserem Korridor. Die ganze Saisonplanung läuft unabhängig von der Geschäftsführer-Suche“, betonte Präsident Fabian Drescher im Hertha-Trainingslager in Österreich.

Seit dem Aus von Herrich trägt Ralf Huschen die Verantwortung der geplanten Doppelspitze alleine. „Es ist schon stemmbar, aber ich wünsche mir schon einen Sparringspartner an meiner Seite. Die Komplexität eines 100-Millionen-Euro-Unternehmens auf mehrere Schultern zu verteilen, ist angebracht“, sagte Huschen.

Neuer Akademie-Leiter: Kreis der Kandidaten schließt sich

Berichten zufolge soll der frühere Hoffenheimer Peter Görlich Favorit auf den vakanten Posten sein. Der 58-Jährige war zwischen 2015 und 2021 Geschäftsführer Sport bei der TSG. Neben Görlich sind auch Samir Arabi (Ex-Geschäftsführer Arminia Bielefeld) und der frühere Dortmunder Sven Mislintat weitere Kandidaten. „Ich werde weiterhin keine Namen kommentieren“, stellte Drescher klar.

Der Posten des Geschäftsführers ist nicht die einzige Schlüsselposition, die unbesetzt ist. Gesucht wird auch ein Leiter der Hertha-Akademie. „Wir sind aktuell im Selektionsprozess und gehen auf die Top-5-Kandidaten zu“, berichtete Huschen. Nach Informationen der „Bild“ soll Ex-Co-Trainer Rainer Widmayer der heißeste Kandidat auf das Amt sein.

Interesse an Stürmer von Werder Bremen

Ungeachtet der Personalsuche in der Führungsetage treibt der Hauptstadt-Club auch seine Kaderplanungen voran. Gesucht wird weiterhin ein Mittelstürmer. Dabei guckt sich Hertha offenbar auch in der Bundesliga um. Berichten zufolge haben die Berliner Angreifer Dawid Kownacki von Werder Bremen auf der Liste. In der zurückliegenden Saison überzeugte der Pole als Leihspieler bei Fortuna Düsseldorf mit 13 Toren.

Zum Knackpunkt könnten einmal mehr die Finanzen werden. „Wir müssen das Sportliche und das Wirtschaftliche im Rahmen halten. Wir müssen auch noch Spieler abgeben“, sagte Huschen.