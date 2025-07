Ein Mann aus Chile reist geschäftlich nach Berlin. An Ostern verschwindet er spurlos. Noch immer geht die Polizei Hinweisen nach.

Berlin - Gut elf Wochen nach seinem Verschwinden sucht die Polizei weiter nach einem jungen Geschäftsmann aus Chile. „Wir stehen weiterhin in engem Kontakt mit den Angehörigen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Die Polizei hatte auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Ein paar Dutzend Hinweise gingen ein, wie die Sprecherin sagte. Weitere Details zu den Ermittlungen nannte sie nicht.

Der 33-jährige Aleph Christian von Fellenberg Palma war Ostern verschwunden. Ein Spürhund der Berliner Polizei fand später seine Smartwatch im Tiergarten. Laut Polizei war der junge Mann seit dem 15. April auf Geschäftsreise in Berlin. Die Mutter, Historikerin aus Chile, startete auch eine eigene Suchaktion. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen.

Erfolgreich war ihre Suche in einem anderen Vermisstenfall, wie die Polizei mitteilte: Ein 31-Jähriger wurde am 2. Juli als vermisst gemeldet, nachdem er die Familienwohnung gegen Mitternacht verlassen hatte und verschwunden war. Nach Angaben der Polizei wurde er in Tschechien „wohlbehalten angetroffen“.