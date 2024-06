Vor einer Woche ist in Döbeln die neun Jahre alte Valeriia verschwunden. Trotz intensiver Suche gibt es weiterhin keinerlei Hinweise, was passiert ist.

Döbeln - Eine Woche nach dem Verschwinden der neunjährigen Valeriia in Döbeln fehlt von dem Mädchen noch immer jede Spur. Bisher seien keinerlei konkrete Hinweise gefunden worden, so dass weiter in alle Richtungen ermittelt werde, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Montag auf Anfrage. Zu Wochenbeginn wurden einmal mehr Anwohner befragt. Am Dienstag ist abermals eine größere Suchaktion mit Hunderten Polizisten und Polizistinnen wie am vergangenen Donnerstag geplant. Sie soll sich auf das westliche Stadtgebiet konzentrieren. Dabei könnte auch eine Drohne zum Einsatz kommen, hieß es.

Das Mädchen stammt aus der Ukraine und war am Montag voriger Woche zuletzt gesehen worden, als es sich am Morgen in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) auf den Weg zur Schule machte. Dort war es aber nie angekommen. Auch eine Verbreitung der Vermisstenmeldung über die Fernsehsendungen „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im ZDF und „Kripo live“ im MDR hat laut Polizei keine konkreten Hinweise auf das Mädchen gebracht.

Laut einem Bericht der „Bild“ will ein Mitschüler, der an dem Tag zu spät zur Schule kam, das Mädchen gegen 9.20 Uhr vor der Schule gesehen haben. Wahrscheinlich habe sie dort auf jemanden gewartet. Die Ermittler seien diesem Hinweis nachgegangen und hätten den Bereich mit Hunden abgesucht - allerdings ohne Erfolg, erklärte eine Polizeisprecherin auf dpa-Nachfrage.