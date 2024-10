Lauscha - Die Polizei in Thüringen sucht weiter nach einer 36 Jahre alten Mutter, die ohne ihr Baby aus einem Feriendorf in Lauscha (Landkreis Sonneberg) verschwunden ist. Bislang hätten sich auch aus der Öffentlichkeitsfahndung keine Hinweise auf den Verbleib der Frau ergeben, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld. Die Frau wurde das letzte Mal am Samstagabend gesehen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, teilte die Polizei mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesuchte an ihrem letzten Wohnort Mannheim befinde oder in Weimar, ihrem teilweisen Aufenthaltsort.

Angehörige hatten das drei Wochen alte Mädchen der Frau allein in der Unterkunft vorgefunden und daraufhin die Polizei informiert. Der Säugling sei nach gesundheitlicher Untersuchung im Krankenhaus in die Obhut des Jugendamtes übergeben worden. Das Mädchen sei den Umständen entsprechend wohlauf, hieß es. Am Dienstag solle es noch einmal eine großflächige Suche geben.