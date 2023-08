Erfurt - Ein sogenannter Super-Recogniser der Bundespolizei hat am Erfurter Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Straftäter erkannt. Wie sich herausstellte, lag gegen den 37-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vor, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde am Dienstag festgenommen.

Super-Recogniser bei der Polizei sind Menschen, die sich Gesichter besonders gut einprägen können und Personen schnell wiedererkennen. Ein solcher Polizist erkannte den 37-Jährigen unter vielen Reisenden.

Bei einer Kontrolle in der Dienststelle fanden die Beamten 11,63 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt. Laut Polizei war der Mann bereits in mehreren Städten wegen diverser Vermögens- und Eigentumsdelikten aufgefallen - unter anderem in Erfurt.