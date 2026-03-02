Bremen - Knapp 15 Monate nach einer gefährlichen Körperverletzung hat ein sogenannter Super-Recognizer der Bundespolizei Bremen einen mutmaßlichen Gewalttäter wiedererkannt. Der 18-Jährige fiel dem Zivilfahnder, der über eine außergewöhnliche Fähigkeit der Gesichtserkennung verfügt, im Hauptbahnhof auf. Er soll im November 2024 mit einer anderen Person einen Mann in einem Regionalzug beleidigt haben. Später sollen die beiden dem Mann am Kirchweyher Bahnhof mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flohen sie. Von den mutmaßlichen Tätern wurden Videoaufzeichnungen gesichert. Diese führten nun dazu, dass der Zivilfahnder einen der Männer erkannte. Kollegen nahmen den 18-Jährigen am Bahnsteig vorläufig fest.