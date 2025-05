Hude - Einen stark betrunkenen Autofahrer hat eine Supermarktmitarbeiterin in Hude (Landkreis Oldenburg) am Weiterfahren gehindert. Bei einem Atemalkoholtest stellten die herbeigerufenen Beamten nach eigenen Angaben einen Wert von rund 3,3 Promille fest. Der 67-Jährige war am Mittwoch durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und zeigte auch Gleichgewichtsprobleme beim Laufen, als er Alkohol in dem Supermarkt kaufte.

Die Mitarbeiterin bemerkte das unsichere Auftreten, folgte dem Mann zum Auto und hielt ihn vom Weiterfahren ab. Gegen den Autofahrer wird wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Seinen Führerschein muss der Mann abgeben.