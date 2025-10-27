Er gründete die Band „Element of Crime“ und schrieb mit „Herr Lehmann“ einen Bestseller. Nun darf Sven Regener im kommenden Jahr in der Stadtschreiber-Wohnung in der Mainzer Altstadt leben.

Mainz - Der Berliner Schriftsteller und Musiker Sven Regener („Element of Crime“) wird nächstes Jahr der neue Stadtschreiber in Mainz. Der mit 12.500 Euro dotierte Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz soll im April verliehen werden, teilten die Preisstifter mit. Der 1961 in Bremen geborene Regener darf damit für ein Jahr in der Stadtschreiber-Wohnung in der Mainzer Altstadt leben und erhält zudem das Angebot, zusammen mit dem ZDF und 3sat einen Film nach freier Themenwahl zu produzieren.

Regeners Romane, Drehbücher und Songtexte beschrieben die Dramen des Alltäglichen und seien eine „Poesie des Strauchelns“, hieß es in der Begründung der Jury. Der 64-Jährige erzähle sowohl als Schriftsteller als auch als Musiker „große Geschichten in scheinbar beiläufigem Ton“.

Debütroman „Herr Lehmann“

Vor 40 Jahren gründete Regener in Berlin die Band „Element of Crime“, mit der er bislang 13 Studioalben veröffentlichte und über 1.000 Konzerte spielte. 2001 erschien sein erster Roman „Herr Lehmann“, der zum Bestseller wurde.