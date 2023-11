Dresden - Sylvia Karges ist zur neuen Direktorin des Münzkabinetts in Dresden berufen worden. Sie trete das Amt noch im November an, teilten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am Mittwoch mit. Damit leitet die Historikerin den Angaben zufolge eine der größten Münzsammlungen Deutschlands, die rund 300.000 Objekte umfasst. „Was für eine große Ehre es ist, diese Universalsammlung mit 500-jähriger Vergangenheit zu leiten“, so Karges.

Die 1979 in Berlin geborene Historikerin arbeitete viele Jahre an der American Numismatic Society in New York, bevor sie nach Deutschland zurückkehrte. In den vergangenen Jahren habe sie sich in verschiedenen Tätigkeiten mit Münzkunde (Numismatik) und Geschichte beschäftigt - etwa am Berliner Bodemuseum oder der Universität Göttingen, so die SKD. Zuletzt betreute Karges ein Forschungsprojekt an der Hamburger Kunsthalle.

„Sie ist als ausgewiesene Spezialistin hervorragend geeignet, diese oft unterschätzte Sammlung mit übergreifendem Blick und kuratorischem Erfindungsreichtum in die Zukunft zu führen“, erklärte SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann. „Ihr wissenschaftlicher Ansatz verhilft der Numismatik zu einem breiten Verständnis und zu mehr gesellschaftlicher Relevanz.“

Der bisherige Direktor des Münzkabinetts, Rainer Grund, war nach 20 Jahren als Direktor des Münzkabinetts im vergangenen Jahr in den Ruhestand gegangen.