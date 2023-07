Oldenburg - Rund einen Monat vor Beginn ist das Tabularaaza-Festival in Hatten südlich von Oldenburg überraschend abgesagt worden. Das vom 11. bis zum 13. August geplante Festival sowie das Tabula-Kids-Festival müssten schweren Herzens abgesagt werden, teilte der Geschäftsführer Jan Meiners auf der Internetseite mit. In den nächsten Tagen werde sich darum gekümmert, den Ticketverkauf rückabzuwickeln, hieß es in der Mitteilung.

„Nachdem die Ticketvorverkäufe in den letzten Wochen und Monaten hinter den Erwartungen von uns allen blieben, ist uns heute leider ein Investor abgesprungen“, teilte Meiners am Montag in einem Video auf Facebook mit. Ohne diese Mittel könnte der Aufbau nicht fortgeführt werden, sagte er.

Nach Angaben des Veranstalters waren 30.000 Gäste zum Musik- und Kulturfestival erwartet worden. Als Headliner waren unter anderem die Band Scooter und der US-amerikanische DJ Armand van Helden angekündigt.