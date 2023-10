Osnabrück - Die Tafeln in Deutschland haben zunehmend Probleme, genügend Lebensmittel zu beschaffen. Betroffen seien vor allem die Tafeln im ländlichen Raum, warnte Bundesverbands-Vorsitzender Andreas Steppuhn. „Da gehen tatsächlich Tafeln die Lebensmittel aus, obwohl ja immer noch viele Lebensmittel vernichtet werden“, sagte Steppuhn der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). Er forderte finanzielle Unterstützung vom Staat.

Supermärkte und Discounter hätten ihre Strategien gegen Lebensmittelverschwendung verbessert und bestellten nur noch das bestellen, was sie auch verkaufen könnten. So bleiben laut Steppuhn weniger Lebensmittel übrig. Auf dem Land gebe es weniger Supermärkte als in der Stadt, das verschärfe das Problem. Die Tafeln gingen deswegen nun verstärkt direkt auf Lebensmittelhersteller zu, erklärte Steppuhn.