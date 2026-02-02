Plauen will 2027 zum zweiten Mal Gastgeber des „Tages der Sachsen“ werden. Trotz gestiegener Anforderungen treibt die Stadt die Vorbereitungen für das größte sächsische Volks- und Vereinsfest voran.

„Tag der Sachsen“ 2027 in Plauen - Volksfest findet erstmals im Juni statt.

Plauen - Plauen startet in die Vorbereitungen als Gastgeber für den „Tag der Sachsen“ 2027. Darin habe die vogtländische Stadt Erfahrung, sagte Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) bei der Vorstellung erster Pläne. Denn bereits 1997 - also genau 30 Jahre zuvor - führte Plauen das größte sächsische Volks- und Vereinsfest schon einmal durch. „Es ist eine große, aber auch herausfordernde Aufgabe. Aber wir können das stemmen.“

Volksfest erstmals im Juni

Beim „Tag der Sachsen“ im Vogtland gibt es diesmal eine Neuerung: Er soll vom 18. bis 20. Juni 2027 stattfinden. Damit wird er erstmals nicht am ersten Septemberwochenende gefeiert, sondern parallel zum Plauener Spitzenfest.

Laut Oberbürgermeister Zenner sei Plauen auch beim Thema Sicherheit gut vorbereitet. Ziel sei es, das hohe Niveau der Veranstaltung zu halten.

1,8 Millionen Euro Unterstützung kommen vom Freistaat, das Doppelte der früheren Dotierung. Nach der Absage des Volksfestes 2022 in Frankenberg konnte bereits Sebnitz 2025 von der deutlich gestiegenen Förderung profitieren.

200.000 Euro bringt die Stadt laut Zenner zusätzlich selbst auf. Auch Sponsoring-Konzepte und alternative Finanzierungsmodelle wie Crowdfunding werden geprüft. Im Gegensatz zu 1997 sei der finanzielle Aufwand für das Fest allgemein und besonders beim Thema Sicherheit deutlich gestiegen, ergänzte Lars Krämer, Stabschef für den „Tag der Sachsen“ in Plauen.

Acht Bühnen und Festgelände - Schwerpunkt „Plauener Spitze“

Die Stadt habe für die Organisation mehrere thematische Arbeitsgruppen eingerichtet, unter anderem zu Sicherheit, Verkehr, Festgestaltung und Finanzierung, erläuterte Oberbürgermeister Zenner. Bis zu acht Bühnen und ein Festgelände in der gesamten Innenstadt seien geplant. Die „Plauener Spitze“ soll einen Themenschwerpunkt bilden, heißt es aus der Pressestelle.

1997 kamen 380.000 Besucher zusammen. Durch die Lage im Dreiländereck Sachsen, Bayern und Thüringen erwarte die Stadt auch diesmal einen überregionalen Besucheransturm, so Zenner.

Der 31. Tag der Sachsen folgt auf den Austragungsort Sebnitz. Die traditionelle Staffelstabübergabe erfolgte an diesem Montag in der „Fabrik der Fäden“ in Plauen. Zenner nahm den Staffelstab vom Sebnitzer Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar entgegen. Landtagspräsident Alexander Dierks, zugleich Präsident des Kuratoriums „Tag der Sachsen“, betonte die Bedeutung des Festes für die ausrichtenden Städte. Der Aufwand sei hoch, lohne sich am Ende aber, sagte Dierks.

Der Tag der Sachsen gilt als größtes Vereins- und Verbandsfest im Freistaat. Er wird seit 1992 ausgerichtet.